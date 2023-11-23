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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث: كل الأطراف مستفيدة من الهدنة في قطاع غزة.. والحرب تهدد الأمن بالإقليم

غزة
غزة

قال محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ كل الأطراف مستفيدة من الهدنة في قطاع غزة، مشددًا على أن النظر لهذه الحرب يتجاوز مسألة المنتصر والمهزوم، فالكل خاسر على المستويات كافة بسبب تهديد الأمن في الإقليم ككل. 


وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «هذه الهدنة أمر مهم على أكثر من مستوى بسبب تصاعد الأزمات الإنسانية داخل قطاع غزة إلى حد غير مسبوق، فقد تجاوز عدد الشهداء 14 ألف شهيد، والنسبة الأكبر منهم أطفال ونساء، فضلا عن عدد ضخم من الجرحى، وخروج المنظومة الصحية من الخدمة».


وتابع باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: “إقرار الهدنة يمنح فرصة وبعض الوقت للأطراف الوسيطة وبخاصة الدولة المصرية للتحرك على أكثر من مستوى للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار”. 
 

 

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