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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل حملة حازم عمر في مناظرة التنسيقية: مرشحنا لديه برنامج كامل للمحور المجتمعي

مناظرة لتنسيقية شباب
مناظرة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت الدكتورة أمل عصفور، ممثلة حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بين ممثلي مرشحي الرئاسة، إنها تشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دورها في الحياة السياسية، كما وجهت الشكر لباقي الحضور من ممثلي باقي المرشحين. 

وأوضحت أن رؤية حزب الشعب الجمهوري، في المحور المجتمعي، ليست بمعزل عن المحورين السياسي والاقتصادي، مؤكدة على أن زيادة الموارد، ستؤدي لزيادة دعم الأفراد والاستثمار في البشر، وبالتبعية ستؤدي لخلق حالة من الوعي. 

وأوضحت أن مرشحها لديه برنامج كامل في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الشباب والمرأة، مؤكدة على أن هذا البرنامج يهدف لزيادة الموارد المخصصة للصحة، من خلال الحوكمة وتلافي مشاكل الأداء الحالي وكذلك الاستثمارات الوطنية، من خلال رقابة حكومية بالضوابط والتشريعات. 

كما أوضحت أن تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي والكوادر الطبية وتحفيزهم على العمل، وخلق نوع من أنواع الحوكمة لمراقبة الأداء، أهم بنود مبادرة مرشحها للانتخابات الرئاسية.  

وأكدت على أن رؤية مرشحها في التعليم، قائمة على استراتيجية شاملة، تهدف لخلق فرد واعي ومثقف ومثقل بالمهارات، للاستفادة منه محليا ودوليا. 

جاء ذلك مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعصام الصباحي، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتورة أمل عصفور، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

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