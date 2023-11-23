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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف الفائزين بدوري أبطال إفريقيا منذ عام 2000 إلى الآن

صدى البلد

استعاد الإعلامي أحمد شوبير أبطال دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2000 عبر حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر صورة لاأبطال دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2000 حتى الآن. 

 

وأكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن جمهور الأهلي كان مصدوم من خسارة بطولتي الدوري الإفريقي وقبلها كأس السوبر، وبدأ البعض يخشى من تكرار سيناريو بيتسو موسيماني الذي رحل عن منصبه بعد حالة (التشبع) التي وصل إليها بعد تتويجه بعدة بطولات مع النادي.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هل بدأ كولر يفكر في عروض آخرى؟!، أم هل كولر بدأ يفقد السيطرة على غرفة الملابس؟!، هناك لاعبين بعيدين عن مستواهم، والفريق كان يعاني هجوميًا في الموسم الماضي، وتم التعاقد مع موديست ولم يلقى قبول الجميع حتى الآن الأهلي مقبل على كأس العالم للأندية، وسيكون هناك دعم جماهيري كبير في مواجهة اتحاد جدة السعودي".

وأضاف: "هناك تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل، وهناك أسماء كبيرة قد ترحل عن صفوف الفريق، ومحمود الخطيب سيقوم بعمل احلال وتجديد بدءا من يناير المقبل وتستكمل في نهاية الموسم الجاري".

 

وأكمل: "كولر كان يعتقد أن لاعبي الأهلي وصلوا لمرحلة النضج، ولن يعيد التعامل معهم من البداية، في ظل ملاحظته تغير سلوك بعضهم مؤخرا بسبب التدوير".

 

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