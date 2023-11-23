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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: توزيع الصناديق والحاويات الجديدة لرفع كفاءة جهاز النظافة والتجميل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  رئيس مركز ومدينة أجا بالإشراف على توزيع صناديق وحاويات النظافة الجديدة لجمع القمامة بالمدينة والوحدات القروية التابعة.

 
وقد أوضح رئيس المركز أنه قد تم التعاقد على توريد حاويات وصناديق قمامة جديدة لجمع القمامة ليتم توزيعها بأنحاء المدينة وبالوحدات القروية مشيرا إلى أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية  تم الإشراف على استلام وتوزيع الصناديق الجديدة بالمدينة وعدد من الوحدات القروية لتلبية كافة الإحتياجات ولتكون ملائمة ومناسبة لكافة المناطق والأماكن بأنحاء المركز والمدينة.

 


كما أوضح رئيس المركز أن الحاويات والصناديق  يتم توزيعها  بالميادين العامة والشوارع الرئيسية لتستوعب القمامة والمخلفات الصلبة،  كما يشمل التوزيع الشوارع الفرعية والجانبية، وأضاف رئيس المركز أنه سبق وان تم التعاقد على تلك الحاويات ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة جهاز النظافة والتجميل بمدينة بنى أجا والوحدات المحلية التابعة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة صناديق قمامة محافظ الدقهلية لشوارع الرئيسية

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