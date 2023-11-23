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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

48 ساعة.. غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر في الجيزة

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري " محور المنيب " اتجاه الطريق الدائري " القوس الغربي " تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومان من الواحدة صباحاً وحتى السادسة صباحا. 

 

وتقوم الشركة المنفذة بأعمال اختبار احمال  محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل .

 

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ويستلزم الامر إجراء غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي" تحديدآ المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل لمدة يومان علي النحو التالي: 

 - يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٤ ابتدءآ من الساعة الواحدة صباحآ وحتي الساعة السادسة صباحآ .

- يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٥ ابتدءآ من الساعة الواحدة صباحآ وحتي الساعة السادسة صباحآ .

 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محور الفريق كمال عامر اختبار الأحمال غلق كلي شارع الأهرام الطريق الدائرى محور المنيب الجيزة

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