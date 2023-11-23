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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة السادات تفتتح الملعب المتعدد لمدينة الفردوس للطالبات بالمدن الجامعية

جامعة السادات
جامعة السادات


أفتتحت الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، صباح اليوم الخميس، الملعب المتعدد، ومكاتب التنسيق، بالإدارة العامة بالمدن الجامعية طالبات، بعد الإنتهاء من عملية التطوير والتجديد، وكان في إستقبالها الأستاذأيمن شهاب، مدير عام المدن الجامعية،والأستاذ هاني الدسوقي مدير إدارة مدن الطالبات، والأستاذ أحمد حديد، مدير إدارة مدن الطلبه، والأستاذ محمد سيف، مدير إدارة التغذية، والأستاذ محمود الصاوي، رئيس قسم التحول الرقمي، والأستاذ محمود سليمان، رئيس قسم التسكين،والأستاذ سامح صديق،مدير المدينة.
أكدت "شادن" علي حرص الجامعة، علي دعم الأنشطة الطلابيةوالإستمرار في أعمال التطوير، ورفع كفاءة ملاعب الجامعة وتحديثها، والنهوض بالبنية التحتية والإنشائية والأكثر إحتياجا، ورفع قدرات مستلزمات تشغيلها، من مسطحات وملاعب ومعدات وأجهزة وأدوات، لتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة المختلفة بكافة أشكالها الفردية والجماعية، مشيرة إلي أن التطوير جاء انطلاقاً من توجه الدولة لبناء الإنسان، وإهتمام الجامعة بالرياضة.
كما عبرت عن سعادتها، بالجهد المبذول من قبل القائمين بالمدن الجامعية .
ومن جانبه فقد أوضح أيمن شهاب، مدير عام المدن الجامعية، أن الملعب مساحته ٢٠مترفي ٤٠متر،  كما أن الملعب مزود بكشافات للإضاءة، مضيفاً أن عمليات الإحلال والتطوير ، تمت بأحدث المواصفات والتجهيزات، اللآزمه لصالح الطلاب داخل المدن الجامعية، بتكلفة إجمالية ٤مليون جنيه مصري، فضلا عن دوره في خدمة العملية التعليمية، كما يوجد داخل المدينة الجامعية بجوار الملعب
(صالة نشاط - غرف مذاكرة - ومسجد ومكاتب خارجية).
جدير بالذكر أن الأماكن التي تم الإستفادة منها كانت غير مستغلة، وذلك لتطوير الخدمة المقدمة في التنسيق الإكتروني، وسهولة وسرعة إنهاء الإجراءات لأبناءنا الطلبه والطالبات ، والإستفاده من الملعب المتعدد لزيادة النشاط، وإستغلال
طاقات الطالبات.

Jobs Education التطوير والتجديد العملية التعليمية المدن الجامعية المشاركة الطلابية

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