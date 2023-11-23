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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بقوافل إغاثة ومشاركة مع الرئيس.. أبو العينين يواصل دعم الأشقاء في غزة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين يشارك بفاعلية دعم قطاع غزة

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في فعالية دعم فلسطين للتخفيف من معاناة أهل غزة والتى تقام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشارك مؤسسة أبو العينين الخيرية التابعة لوكيل مجلس النواب في دعم الأشقاء في قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع فى 7 أكتوبر الماضي.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قطاع غزة تحول إلى أكبر سجن في العالم، ولا أحد يتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي خلال السنوات الخمس الماضية، موضحًا أن الجميع ضد قتل المدنيين.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على «مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أثناء مشاركته بجلسة المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية أمس، جاء ذلك في احتفال كبير نظمه المجلس بواشنطن.

منذ السابع من أكتوبر

وأوضح أبو العينين، أنه منذ السابع من أكتوبر استشهد أكثر من 14 ألف فلسطيني، و40 ألف مصاب، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون فلسطيني من الشمال إلى جنوب غزة.

وأشار أبو العينين إلى أن هناك عدة دول تدعم جيش الاحتلال بالأسلحة لقتل الفلسطينيين، وتعد أمريكا من أبرز هذه الدول التي تدعم جيش الاحتلال، معقبًا: « أمريكا دولة حقوق الإنسان، وحقوق النبات، وحقوق الحيوان، عليها أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة».

وأردف أبو العينين، أن ما تقوم به إسرائيل من قصف الأبرياء في غزة يزيد من كراهية الشعوب العربية لها، لذا يجب علينا أن نفكر بضمير من أجل وجود حلول لحل الدولتين وحماية الأبرياء.

https://fb.watch/ov8H1CAdSS/?mibextid=RtaFA8

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