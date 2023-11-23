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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نفسي في عمرة.. أم حامد مسنة جدعة تساعد زوجها في نقل الخضار بالمهندسين

صدى البلد

تكافح الحاجة أم حامد إلى جانب زوجها المسن ابو حامد ، حيث تنقل الخضار معه كل يوم في الصباح الباكر داخل أسواق محافظة الجيزة.

وقالت الحاجة أم حامد"  لصدي البلد "إنها تعمل منذ 35 عاما، وبدأت العمل والنزول مع زوجها بعد سوء حالته الصحية، أضافت قائلة : "لقيته تعبان وكل ما كان يطلع علشان يشتغل بصرّ عليه إني أطلع معاه، علشان أساعده في جمع الخضار ونقله

وقالت أم حامد إنها تبلغ من العمر أكثر من 60 عاما، وإن يومهما يبدأ بصلاة الفجر، مضيفة: أنا واخدة على الحركة ولو قعدت في البيت أتعب، وأمنيتي إني أعمل عمرة قبل ما أموت.


نصحت أم حامد السيدات أن يكافحن بجانب أزواجهن مضيفة أنها كانت تعمل في تنظيف المنازل و في عمارة ، و غسيل السيارات  ، و في مشروع أكل للعمال قبل عملها في بيع الحضار و قالت إنها شقيت كثير جدا و اشتعلت من أجل مصدر الرزق.

ووجهت أم حامد رسالة للسيدات: لازم تستحملوا بعض وتراعوا العيش والملح، والست لو لقت زوجها بيمر بظروف صعبة لازم تستحمله.


وأشارت أم حامد إلى أنها تكافح بجانب زوجها من أجل زواج نجلهما و من أجل  تحصيل مصدر الرزق قائلة: لازم ننزل كل يوم الصبح علشان نشتغل علشان لقمة العيش ونقدر نزوج ابننا.. وزوجي عمره ما زعلني وحتى لو زعلني بستحمله، وإحنا بقالنا سنين طويلة مع بعض.
 

واختتمت أم حامد كلامها بأنها نفسها في عمرة و زيارة بيت الله ، و أن تساعد ابنها في المصاريف لكي يتزوج وتطمئن عليه.

للتواصل مع أبو حامد
01007031479

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