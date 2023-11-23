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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى إطار مبادرة اعرف بلدك.. طلاب إحدى المدارس يزورون متحف الإعلام بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث


وجه " محافظ الدقهلية" باستقبال تلاميذ وطلاب مدرسة المنصورة كولدج الحديثة للغات ووفد المدرسة المرافق لهم لتفقد وزيارة متحف اعلام الدقهلية بديوان المحافظة لغرس روح الانتماء وتنمية الوعي لدي التلاميذ ، وليتعرفو علي تاريخ وإنجازات واسهامات أعلام الدقهلية من الأئمة والعلماء والأدباء والشعراء وكيف كان لهم تأثير كبير في كافة المجالات ليكونوا قدوه لهم في مستقبلهم .
وضم وفد المدرسة الاستاذه منى الزيني والاستاذة هبه جب الله والاستاذه نهى عبيد والاستاذه ناهد القطان ، ورافقهم أثناء الزيارة الاستاذ أشرف عويس والأستاذة سارة نبيل إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمحافظة .
ومن جانبه أوضح " مختار " بان برنامج المبادرة المشار اليها  "اعرف بلدك" يتضمن تعريف ابنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات علي مر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات وكذلك مناطقها السياحية والاثرية، هذا بالاضافة الى الاعلام من ابناء المحافظة الذين انجبتهم الدقهلية وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الانسانية العلمية والادبية والفكرية والفنية والسياسية وايضا الدينية، وكذلك تعريف الابناء بحجم الانجازات وبالمشروعات القومية التي تتم علي ارض المحافظة في كافة المجالات بما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن باعتبار ان الدقهلية احدى المحافظات المصرية الكبرى وتستهدف التوعية وغرس الانتماء للحفاظ علي المنجزات لصالح الاجيال المتعاقبة.

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