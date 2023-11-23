وزير فلسطيني: نتعرض لحرب إبادة ونيران الاحتلال لا تميز بين مرأة وطفل ومسن

قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنّ غزة شهدت ارتقاء أكثر من 14 ألف شهيد عدا المفقودين، مشيرًا إلى أن أغلبهم من النساء والأطفال، بما يزيد عن 6 آلاف طفل، كما أُستشهد نحو 800 مسن إلى الآن.

وزير فلسطيني يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف المجدلاني في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إطلاق النار من جانب الاحتلال عشوائي ولا يميز بين طفل وامرأة ومسن، لأنه يقتل الفلسطينيين بالانتقام والحقد غير العقلاني.

وتابع المسؤول الفلسطيني، أنّ الاحتلال ينتهج الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العائلات الفلسطينية عندما تجد إلى أي مركز إيوائي فإنها تبدأ رحلة جديدة من المعاناة بعد معاناة القصف، فقد لا تجد مكانا لها، وإن وجدت، فإنها لا تحصل على المستلزمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والطعام والمستلزمات الأخرى كالحليب وغيره من المواد الصحية.