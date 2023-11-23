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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيفًا عن المواطنين.. سيارات متنقلة لبيع السكر بـ27 جنيها بالأماكن النائية بالإسكندرية

توفير سيارة متنقلة
توفير سيارة متنقلة لبيع السكر بالأماكن النائية بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية الدفع بسيارات متنقلة سعة السيارة 5 أطنان للأماكن النائية بجميع أحياء الإسكندرية، لبيع سلعة السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

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وقد تواجدت سيارات مديرية التموين لتوفير سلعة السكر للمواطنين في المناطق التالية: 
خورشيد بحي المنتزة أول، وقرى المعمورة بحي المنتزة ثان، وقرى أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم بحي شرق، وقرى أبيس 7 و8 بحي وسط، وبشاير الخير بحي غرب، وقرى النهضة بالعامرية أول، وقرى البنادر وبغداد بحي العامرية ثان، وقرى مركز ومدينة برج العرب.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدولة ومبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع وتوفير كافة السلع الأساسية بالمناطق النائية والأكثر احتياجا للتخفيف عن كاهل المواطنين.

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