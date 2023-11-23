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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوات للتوعية لحث المرأة على ممارسة حقها الانتخابي والمشاركة السياسية بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 أعدت الإدارة العامة لشئون المرأة بديوان عام محافظة الدقهلية خطة لتنفيذ حزمة ندوات للتوعية للمرأة باهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجري في ديسمبر القادم  برعاية الدكتور ايمن مختار  محافظ الدقهلية وذلك تحت عنوان"صوتك مستقبلك انزل وشارك "وتستهدف هذه الندوات حث المرأة على ممارسه حقها الانتخابى والمشاركه السياسية وذلك بمشاركة المتخصصين والقيادات المجتمعية لتوضيح اهمية المشاركة من جانب المرأة وتثقيف الفتيات والسيدات سياسياً وشرح الجوانب الاجتماعية والسياسية والدينية المتعلقة بأهمية المشاركة وتوضيح ان المشاركة من جانب المرأة عمل الإيجابي يعد جزءا من قيم التربية الإسلامية وهو أحد أركان بناء الأسرة في الدين الإسلامي وان الانتخابات شهادة من الناخب مسئول عنها وهذا يؤكده الفقهاء المعاصرين.


وقد اعرب "مختار" عن ثقته الكاملة في قدرة المرأة علي المشاركة السياسية لبناء المستقبل وحماية الوطن من الأطماع جنبا الي جنب مع القوات المسلحة التي تقدم تضحياتها الغالية للحفاظ علي امن واستقرار الوطن علي مر العصور.


و اوضحت الدكتوره هبه البيلي مدير عام ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة انه تم التنسيق مع الأستاذ محمد امين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة بمتابعه الاستاذه ياسمين مهند رئيس وحده تكافؤ الفرص بالمحافظة ومشاركة ا عبير فتحى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بحي غرب المنصورة لتنفيذ ندوتين بمدرسه فريده حسان الثانويه بنات وبمقر قاعه مسجد الجمال بالمنصورة للتثقيف والتوعية للمرأة باهمية المشاركة السياسية، حاضر في الندوات الشيخ  باسم علي بشار امام وخطيب بالاوقاف والاستاذة نجوي الدماصي مستشار المرأة بالدقهلية، وممثلا عن ادارة غرب المنصورة التعليمية، حيث اكد المحاضرون ان التصويت في الانتخابات ركن أساسي فى سيادة الدولة المصريه لبناء الوطن ويساهم في أن تظهر مصر أمام العالم بمظهر مشرف وان المشاركة هي المسار الوحيد لتخطى المعوقات الدولية والداخلية لنحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 

 وأكد جميع  المشاركون في الندوات علي دور المرأة المهم فى المشاركة الإيجابية والنزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بصوتها فى الاستحقاق الانتخابي لاستكمال دورها في تنمية واستقرار الوطن ودعا المحاضرون جميع السيدات والفتيات الي المشاركة بفاعلية في الانتخابات لإنجاحها لأنها احد المعايير الأساسية للانتماء للوطن.

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