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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية تصدر أحكاماً في 10 قضايا معروضة أمامها

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

افتتحت المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية أعمال دورتها العادية - خلال الفترة من 12-23/11/2023 - يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الماضي بمقر المحكمة الإدارية بالمبنى الفرعي للأمانة العامة للجامعة بالمعادي، وذلك وفقا للمادة (6) من النظام الأساسي والمادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة اللتين نظمتا آلية عقد دورات انعقاد المحكمة الإدارية العادية و غير العادية.


‎وتأتي أعمال هذه الدورة للبت في القضايا المعروضة أمامها وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة سكرتارية المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية عن طريق بحث ودراسة ملفات القضايا المقامة أمام المحكمة ومتابعة كافة الأمور والإجراءات المتعلقة بالتقاضي وبسير العمل في المحكمة.


حيث قامت هيئة المحكمة الإدارية بانتخاب  المستشار لعباد القاسم موريتاني الجنسية رئيساً للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية والمستشار  د. عبد الناصر أبو سمهدانة وكيلا للمحكمة - لمدة عام من تاريخه.

وجدير بالذكر أن إدارة سكرتارية المحكمة تقوم بقيد الدعاوى الجديدة الواردة إليها وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظامي المحكمة الأساسي والداخلي، بعد مراجعة عريضة الدعوى والمستندات المقدمة والتأكد من مراعاة الشروط والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى، ومن ثم تقوم هيئة مفوضي المحكمة الإدارية بتحضيرها وايداع تقرير بالرأي القانوني بكل دعوى قبل عرضها على المحكمة في أقرب دور إنعقاد لها لتنظرهم بجلسة مرافعة ومن ثم تقوم بالفصل فيهم.

وجاءت أحكام المحكمة متنوعة حيث فصلت في قضايا متعلقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبعض المنظمات العربية المتخصصة العاملة في إطار الجامعة، بإجمالي عدد (10) قضايا بجلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي بمقر المحكمة بالمعادي،.

واختتمت أعمال الدورة العادية اليوم الخميس وتم نشر نسخة من الأحكام الصادرة في هذه الدورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية.

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