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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبو بكر يهاجم مسئولا أمريكيا سابقا بعد اعتدائه على شاب مصري

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر ، على سلسلة  مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أظهرت ستيوارت سيلدوويتز المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، يستخدم لغة مليئة بالكراهية ومعادية للإسلام ضد شاب مصري يعمل داخل عربة طعام في مدينة نيويورك.


وذكر خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on"،  إن ما حدث تجاوز واعتداء واضح وصريح، ويكشف عن عقيدة هؤلاء الصهاينة، مضيفًا:" هذا الأمريكي حقير بالوراثة.. إنه إرهابي".

القنصل المصرى


وواصل:" أوجه التحية للشاب المصري محمد حسين، وأدعو القنصل المصري لاستقبال الشاب محمد حسين بكرة الصبح، ويروح يأكل ويفطر عنده على العربية.. كرامته من كرامتنا".


ووفقًا لشرطة نيويورك، قُبض على سيلدويتز البالغ من العمر 64 عامًا، بتهم أولية تتعلق بجرائم الكراهية والمضايقة المشددة من الدرجة الثانية والمطاردة التي تسبب الخوف، والمطاردة في العمل، وليس من الواضح بعد ما هي التهم التي سيواجهها في نهاية المطاف عندما تصل القضية إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن .

https://fb.watch/ovrWRJbgOF/?mibextid=RtaFA8

إرهابي التواصل الاجتماعي الرئيس الأسبق باراك أوباما المدعي العام في مانهاتن باراك أوباما جرائم الكراهية خالد أبو بكر شرطة نيويورك

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