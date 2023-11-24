مدرب منتخب فلسطين: هدفنا التأهل للمرحلة النهائية لكأس العالم وبطولة آسيا

علق مكرم دبوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم، على المباريات التي خاضها فريقه في تصفيات آسيا المزدوجة، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وكأس آسيا.

وقال دبوب فى تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: " قدمنا أداءً جيدًا أمام لبنان وأستراليا رغم الفترة الصعبة التي عاشها جميع اللاعبين، وقدمنا أداءً يشرف الكرة الفلسطينية والمقبل، وأتمنى العمل بنفس التركيز والروح خلال الفترة المقبلة، لأن هدفنا التأهل للمرحلة النهائية لكأس العالم وبطولة آسيا".

وأضاف: " طموحنا في التصفيات أن نلعب المباريات بتوازن، وأهم شيء أن يكون اللاعبين خلال فترة التوقف المقبلة جاهزين دون أي إصابات، وأتمنى أن نشرف الكرة الفلسطينية".