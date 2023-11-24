مؤسسة أبو العينين تشارك بمؤتمر تحيا مصر فلسطين| شاهد

شاركت مؤسسة أبو العينين، ضمن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بحشد كبير دعماً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدخال المساعدات لفلسطين.

وانطلق مؤتمر تحيا مصر وفلسطين تحت رعاية الرئيس السيسي، وتواجد أعداد كبيرة من المصريين في ستاد القاهرة الذي يحتضن فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين رافعين الأعلام المصرية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لم تغلق معبر رفح، مشيرا إلى أن مصر فتحت معبر رفح ولم يتم إغلاقه، مشيرا إلى أنه ادخلنا قبل 7 أكتوبر 500 شاحنة يوميا لقطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالفعالية المصرية لدعم فلسطين، أنه مع الأزمة الحالية، لم نقم بإغلاق المعبر، مؤكدا أن بعض القنوات أساءت لمصر بأنه تم إغلاق معبر رفح وهو غير صحيح ولم يتم إغلاقه.

تهدف للمساعدات.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن حريصون من أول يوم على رفض الحصار ومجابهته بالتعامل بإطار قانون دولي وإجراءات تهدف للمساعدات.

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