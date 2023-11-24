بعد غلائه.. ضخ كميات من السكر المدعم بـ27 جنيها للكيلو بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن توفير السكر المدعم بعدد من المحال التجارية ومنافذ البيع بمختلف أنحاء المحافظة.

وجاء في بيان صادر عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، انه تسهيلاً علي المواطنين ولمحاربة الغلاء قامت مديرية التموين بدمياط بتوزيع السكر معبأ سعر الكيلو ٢٧ جنية بكلا من محلات الشربيني وجميل ومركز تفتيش سعد والمعرض المقامة علي هامش مبادرة تخفيض أسعار السلع

الجدير بالذكر ان السوق شهد ارتفاع كبيرا وملحوظا في سعر السكر وصل إلى ٥٠ جنيه لسعر الكيلو مما أدى إلى ضخ كمية كبيرة من السكر المدعم بسعر ٢٧ جنبه بالاسواق، علماً بأن سعر السكر التمويني مازال ١٢.٥ جنية.