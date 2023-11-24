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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تخفيضات 70%|كل ما تريد معرفته عن أوكازيون الجمعة البيضاء..فرصة للشراء لن تتكرر

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء

يستعد الكثير من الأشخاص للاستفادة من خصومات الجمعة البيضاء التى أعلنت عنها العديد من المتاجر، سواء الخاصة بالملابس أو الألعاب الرياضية أو قطع الأثاث وغيرها، ولهذا نستعرض فى التقرير التالى، كيف تستعد للتسوق فى الجمعة البيضاء.

الجمعة البيضاء 

كيف تستعد للتسوق بالجمعة البيضاء؟

يجب على الشخص أن يحدد ميزانيته الخاصة قبل أن يبدأ فى التسوق بالمحلات التجارية المختلفة، حتى يستطيع شراء ما يلزمه وفقاً لما حدده من نقود.

يجب التحقق من الأسعار المنتجات قبل تخفيضات الجمعة البيضاء، للتأكد من صحة التخفيضات من عدمها، حتى يتجنب الوقوع في فخ التخفيضات الكاذبة.

دون المشتريات

يجب تدوين المشتريات التي تنوى شراءها خلال تخفيضات الجمعة البيضاء، سواء بكتابة قائمة أو حفظ صفحات المشتريات التي تنوى شراءها على الإنترنت حتى تتذكرها عند الشراء، مع ضرورة تحديد المستلزمات الأساسية وليس الترفيهية حتى لا تنفق أموالك على شراء أشياء غير مفيدة، لذلك عليك مراجعة ما تحتاجه من مستلزمات لتشتريها بدلاً من تجذبك التخفيضات المعروضة وتشترى أشياء تكتشف بعد ذلك بأنك لن تستفيد منها.

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تخفيضات الجمعة البيضاء تصل لـ70%

قدمت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، كل ما يتعلق بتخفيضات الجمعة البيضاء وموعد التطبيق.

وأكدت "هيكل" خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن، مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قررت تعديل اسم الجمعة السوداء إلى الجمعة البيضاء كنوع من التفاؤل.

ولفتت إلى أن تخفيضات الجمعة البيضاء تكون آخر جمعة في شهر نوفمبر، والذي سيوافق يوم 25 المقبل، مؤكدة أنه يتم تقديم تخفيضات كبيرة في الجمعة البيضاء، والتي تتزامن مع بداية موسم الشتاء.

وأضافت سماح هيكل، أن الجمعة البيضاء تعتبر فرصة كبيرة لتنشيط حركة المبيعات خلال تلك الفترة التي تسبق موسم أعياد وكريسماس.

الجمعة البيضاء 

وطمأنت عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية، المواطنين بأن أي عروض أو تخفيضات يقدمها التجار يكون عليها رقابة شديدة، مشددة على ضرورة التأكد من وجود الأسعار على المنتج قبل وبعد التخفيض.

وأشارت سماح هيكل، إلى أن تخفيضات أسعار الجمعة البيضاء، يكون ليوم واحد فقط وأحيانا يمتد لفترة، مؤكدة أن ذروة التخفيضات تكون يوم الجمعة.

نصائح الجمعة البيضاء

ونصحت سماح هيكل، المستهلك بضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء لتقديمها للجهات المختصة حال اكتشاف وجود عمليات غش من جانب التجار، موضحة أن المستهلك يستطيع تقديم شكوى ضد التاجر في جهاز حماية المستهلك بفاتورة الشراء؛ ليتم اتخاذ الإجراءات صارمة وإلزام التاجر بدفع غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.

وتابعت أن تخفيضات الجمعة البيضاء تصل إلى 70% وفي بعض المحال الكبيرة يتم وضع نسب تخفيضات كبيرة على كل المنتجات الجديدة للموسم الشتوي، وهناك محال تضع التخفيضات على بعض المنتجات بنسب متفاوتة.

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