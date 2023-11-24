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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع السعودي يؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أنه ناقش مع نظيره البريطاني جرانت شابس التطورات في قطاع غزة.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على منصة "إكس" الجمعة إنه أكد خلال اتصال مع نظيره البريطاني جرانت شابس ضرورة الوقف الشامل للعمليات العسكرية في غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما أضاف أنهما استعرضا "الشراكة الاستراتيجية الدفاعية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشتركة بين بلدينا وبحثنا المستجدات الإقليمية والدولية".

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يشار إلى أن الهدنة بين إسرائيل وحماس التي تم التوصل إليها الأربعاء، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، لإطلاق سراح أسرى في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تدخل حيز التنفيذ الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس إن "الهدنة الإنسانية ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة (05.00 بتوقيت غرينتش) وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء الجمعة".

وأشار الأنصاري إلى أن عدد المفرج عنهم سيكون 13 هم نساء وأطفال.

خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قطاع غزة غزة

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