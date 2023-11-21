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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية السعودية: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق غزة يغذي العنف والتطرف

ارشيفي
ارشيفي

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان  على ضرورة وقف الحرب في غزة فورا وإطلاق عملية سلام جادة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية السعودي من روسيا  خلال رئاسته للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بقيادة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان و مشاركة وزير الخارجية الأردني و الفلسطيني و المصري ووزيرة الخارجية الإندونسية وأمين منظمة التعاون الإسلامي.

 

وأضاف "بن فرحان": "استمرار إسرائيل بانتهاك القانون الدولي يضعف شرعية هذا القانون ويغذي العنف والتطرف فمن من المهم عند التفكير في اليوم الذي يلي هذه الحرب ألا يقتصر الحل على غزة فقط.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية عبر وقف فوري للقتال".

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