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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية لدى مصر: قمة الرياض ركزت على الجانب الإنساني ومعاناة سكان غزة

كلمة السفير أسامة
كلمة السفير أسامة نقلي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن مخرجات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ركزت على الجانب الإنساني والمعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمراسم توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من المنظمات والهيئات المعنية بشؤون الإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة.

 

وأوضح السفير نقلي أن بيان القمة العربية الإسلامية كان إنسانيًا بالدرجة الأولى حيث ركز على الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح مجال الإغاثة الإنسانية ومن ثم البحث في عملية السلام القائمة على قرارات الشرعية الدولية.

 

وبين أهمية القرار الذي صدر عن القمة العربية الإسلامية والمتمثل في تشكيل لجنة وزارية عربية إسلامية مشتركة التي تجوب عواصم العالم لنقل رسالة القمة وخصوصًا فيما يتعلق بالجانب الإنساني والمعاناة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأشقاء في فلسطين، مضيفاً أن اللجنة الوزارية انطلقت في جولاتها الأحد الماضي بزيارة العاصمة الصينية بكين ثم انتقلت إلى روسيا وعواصم دولية أخرى.

أسامة بن أحمد نقلى التصعيد الإسرائيلي الشعب الفلسطيني القمة العربية الإسلامية

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