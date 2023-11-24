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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أبيض.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري، علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام".


وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأبيض مكشوف الصدر،  وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه. نالت إعجاب متابعيها.


 

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما،فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

أحدث أعمال ياسمين صبري عيد الأضحى فيلم البعبع موسم عيد الأضحى

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