إسبانيا: لابد من دخول المساعدات لقطاع غزة بشكل كاف ومنتظم

قال رئيس وزراء إسبانيا: إنه لا يمكن أن نغفل الضحايا المدنيين في غزة بمن فيهم من آلاف الأطفال والنساء، كذلك هناك أكثر من مليوني شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، مؤكدًا أنه لابد من إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.



وأكد رئيس وزراء إسبانيا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أنه لابد من دخول المساعدات لقطاع غزة بشكل كافي ومنتظم، والهدنة الإنسانية يجب أن تستمر.



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وراء هذه الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، معقبًا: “أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب القائمة في غزة والدور المصري كان محوريًا في توصيل المساعدات للفلسطينيين وإجلاء مزدوجي الجنسية”.