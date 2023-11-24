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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر: كنت أتمنى نهاية مختلفة في صوت وصورة

نجلاء بدر
نجلاء بدر

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بنجاح مسلسل صوت وصورة مع الجمهور المصري والعربي.

وأضافت نجلاء خلال حلقتها مع الإعلامية إنجي على في برنامج أسرار النجوم أن المسلسل شهد حالة من الغموض غريبة حتى داخل اللوكيشن,

وأضافت أن المخرج والمؤلف فرضا حالة من التكتم الشديد على شخصية القاتل حتى الحلقة 27 إلى أن تم تصوير مشهد القتل.

وتابعت نجلاء أنها كانت تتمنى أن تكون القاتلة هي رضوى والتى تجسد شخصيتها حنان مطاوع لتكون مفاجأة للجمهور، مؤكدة على أن الكاتب له وجه نظر مختلفة وحققت النجاح المطلوب.

 

مسلسل صوت وصورة 

 

"صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

 

الحلقة الأخيرة 

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة كشف هوية القاتل، وهو شقيق المحامي لطفي عبود، الذي يلعب دوره أحمد ماجد.

 

الفنانة نجلاء بدر نجلاء بدر مسلسل صوت وصورة

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