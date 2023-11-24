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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عبدالحميد: دخلت في مشادة مع البدري بسبب ابتعادي عن المباريات مع الأهلي

صدى البلد

كشف أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حقيقة دخوله في مشادة مع حسام البدري أثناء قيادته للأحمر.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة "النهار" : "حزنت كثيرًا بسبب ابتعادي عن المباريات أثناء تواجدي في صفوف الأهلي".

وأضاف : "القرار جاء من حسام البدري أثناء قيادته للفريق الكروي الأول بالأهلي، وبالفعل حدثت مشادة بيننا، بسبب استبعادي عن حراسة مرمى الفريق".

وأنهى : "احترم البدري كثيرًا ولكن هذه المشادة حدثت بسبب وعده لي بأن أكون الحارس الأول، وللاعبين الكبار تدخلوا من أجل تهدئة الأمور".

وكان قد قام حسام البدرى في عام 2009 باختيار 19 لاعبًا للسفر إلى المنصورة، واختار كل من أحمد عادل عبدالمنعم ورمزى صالح في حراسة المرمى على حساب أميد عبد الحميد.

إبراهيم سعيد حارس مرمى الاهلى حسام البدري رمزي صالح منتخب مصر

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