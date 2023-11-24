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رئيس التحرير
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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تزور مصابي غزة في مستشفى العريش العام.. صور

صدى البلد

زار وفد من  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الجمعة مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، مرافقين أكبر قافلة مساعدات مصرية متوجهة إلى قطاع غزة وذلك ضمن وفد يزور المدينة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطنينين.

وشارك وفد التنسيقية في زيارة مستشفى العريش حيث تم  تفقد عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، وتم الاطمئنان على صحتهم وتقديم الدعم لهم.

وزار وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس «الحملة»، صباح اليوم الجمعة، عدد من المصابين والجرحى الفلسطنيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء.


جاء ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، لمدينة العريش، لمرافقة المساعدات الإغاثية التي أطلقها السيد عبدالفتاح السيسي، أمس، متوجهة إلى قطاع غزة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظة شمال سيناء قافلة مساعدات مصرية الفلسطنينين محمود فوزى

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