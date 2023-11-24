السفارة المصرية في نيجيريا تطمئن على بعثة الكياك والكانوي

زارت سماح بدوي نائب سفير نيجيريا، القائم بأعمال السفارة النيجيرية، أمس، البعثة المصرية للقياك والكانوي المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 وذلك للاطمئنان عليها وبحث سبل حل العديد من المشاكل التي واجهت البعثة أثناء السفر والإقامة والمشاركة في السباقات.

وتم عقد اجتماع بمقر البطولة مع العميد خالد سمير نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة لمناقشة المشكلات التي تواجه البعثة وكيفية حلها.

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وقدم العميد خالد سمير الشكر لها وللسفارة المصرية الشكر على سرعة الاستجابة والعمل على حل مشكلات البعثة.

كما قدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم والتواصل الدائم لمتابعة أحوال البعثة.