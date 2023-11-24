شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل محمد رمضان بموسم الرياض

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- استعدادات حفل الفنان محمد رمضان، المرتقب الليلة الجمعة 24 ديسمبر، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر محمد رمضان، في مقطع الفيديو عبر إنستجرام، من بروفته الأخيرة التي قدمها ليلة أمس الخميس 23 نوفمبر، استعدادا لحفل الليلة.

حفل محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا ضخما اليوم الجمعة 24 من شهر نوفمبر الحالي على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المفترض أن يكون هذا الحفل من أهم الحفلات التى ينظمها موسم الرياض لهذا العالم، وذلك نظرا لشعبية محمد رمضان الكبيرة فى السعودية بالإضافة إلى جمهور الدي جي العالمي Rodge وهو الذي يشارك رمضان فى إحياء هذا الحفل.



حفلات Rodge فى الدول العربية

وقدم Rodge العديد من الحفلات فى مختلف الدول العربية، ويشارك أيضا العديد من النجوم المصريين حفلاته سواء فى السعودية أو الإمارات حيث قدم حفلا مع عمرو دياب شهر يناير الماضي بدبي وحققت الحفل نجاحا كبيرا، وحضر الالاف من جمهور الهضبة والدي جي العالمي Rodge

كما قدم أيضا أكثر من حفل بموسم الرياض فى عام 2023 و2022، ودائما ما تشهد حفلاته حضور جماهيري كبير.



أسعار تذاكر حفل رمضان وRodge

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ230 ريال أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري أما الفئة الثالثة بـ115 ريال أي ما يعادل 940 جنيه .

