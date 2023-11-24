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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى حميات الزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها. 

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وقام بمتابعة مؤشرات أداء العمل بقسم الاستقبال والعيادة الخارجية، حيث بلغ عدد المترددين عليها اليوم ٦١ حالة حتى وقت الزيارة، كما اطمأن على سير العمل بعيادة عقر الحيوان، وبلغ المترددين عليها ٢٠ حالة، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، متفقداً قسم الأشعة ووجه بنقل مكتب خاص بالعاملين لمكان آخر بعيد عن وحدة الأشعة العادية، كما تفقد وحدة المطبخ، مشدداً على أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة أثناء تسليم وتسلم المفروشات، كما تفقد مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى.

 

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وفي نهاية الزيارة تفقد الدكتور هشام مسعود مخزن للرواكد، وموجهاً بتكليف لجنة لفرز جميع محتويات المخزن، وتوزيعها وفقاً للاحتياج، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالمستشفى، والوقوف على نسب الإنجاز بها، والتى منها أعمال رفع كفاءة الكهرباء، موجهاً بسرعة الإنتهاء من تركيب الوصلات الخاصة بلوحة الكهرباء الرئيسية الجديدة، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الحميات والصدر علي مستوى الجمهورية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، حيث تم تطوير مبنى الوحدات المتخصصة بالحميات، والمكون من أربعة أدوار، وتتضمن قسم للكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم للعناية مركزة، وقسم داخلي، ومبني آخر للأقسام الداخلية، وتم التشغيل التجريبي لهذه الأقسام خلال الفترة القليلة الماضية، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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