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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يشارك فى مؤتمر تحيا مصر لدعم الشعب الفلسطيني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد عن سعادته البالغة للمشاركة في مؤتمر تحيا مصر لدعم الشعب الفلسطيني في استاد القاهرة اليوم بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي مثمنا جهود الدولة المصرية ومساعيها المتواصلة على كافة المستويات الدولية والتحركات السريعة لمساندة القضية الفلسطينية.

 

وأوضح رئيس الجامعه ان المساعي المصريه  توصلت  إلى اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة فى قطاع غزة.

دورة تدريبية عن آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري بجامعة الوادي الجديد


ولفت إلى أن مؤتمر تحيا مصر فلسطين الذي عقد بأستاذ القاهرة الدولي وسط حضور جماهيرى من مختلف أطياف الشعب المصري، يهدف إلى تأكيد استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية وأوضح أن الشعب المصري بجميع فئاته وأطيافه المختلفة يقف خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

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