دورة تدريبية عن آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري بجامعة الوادي الجديد

تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، يعتزم مركز تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

تنظيم جامعة الوادي الجديد دورة تدريبية عن آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري،

صرح بذلك الأستاذ الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية وقال أنه سيتم إقامة الدورتين التدريبيتين بمركز تكنولوجيا المعلومات، وذلك يوم الأحد الموافق 26/11/2023، وحتي يوم الإثنين الموافق 27/11/2023 الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بحضور فريق عمل بنك المعرفة المصري.

وأضاف أن الدورة تستهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية.