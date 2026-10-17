من الدوري الجزائري إلى حسابات الأهلي.. ماذا تعرف عن الإيفواري جوزافات بادا؟

بدأ النادي الأهلي التحرك مبكرًا لرسم ملامح تدعيماته المقبلة بعدما دخل الإيفواري جوزافات آرثر بادا لاعب وسط شبيبة القبائل الجزائري دائرة الأسماء المرشحة لارتداء القميص الأحمر في خطوة تعكس اتجاه لجنة الاسكاوتينج نحو دراسة خيارات جديدة لتدعيم منطقة وسط الملعب.

ولا تزال الصفقة في مرحلة الاستكشاف الأولي لكن ظهور اسم بادا على طاولة الترشيحات يفتح الباب أمام التعرف على اللاعب الإيفواري ومسيرته الاحترافية والأرقام التي سجلها خلال تجربته في الجزائر قبل أن تتضح فرص انتقاله إلى الأهلي.

من هو جوزافات آرثر بادا؟

يبلغ بادا 24 عامًا وينتمي إلى المدرسة الإيفوارية ويشغل مركز لاعب الوسط المحوري وهو المركز الذي يتطلب قدرات على التحرك في المساحات والمساهمة في بناء اللعب والقيام بالأدوار الدفاعية وفقًا لطبيعة التكليفات الفنية.

وانضم اللاعب إلى شبيبة القبائل في صيف 2025 قادمًا من سينجيدا بلاك ستارز التنزاني ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الجزائري ويخوض تحديًا مختلفًا على مستوى المنافسة المحلية والقارية.

ويرتبط بادا بعقد مع النادي الجزائري حتى 30 يونيو 2028 فيما تُقدر قيمته السوقية بنحو 500 ألف يورو وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» وهي قيمة استرشادية لا تعني بالضرورة المبلغ الذي ستطلبه إدارة شبيبة القبائل للموافقة على رحيله.

أرقام بادا.. حضور في الدوري الجزائري وظهور قاري

تكشف أرقام اللاعب في موسم 2025-2026 عن حصوله على فرصة مشاركة منتظمة نسبيًا مع شبيبة القبائل إذ خاض 23 مباراة في الدوري الجزائري بإجمالي 1705 دقائق لكنه لم يسجل أهدافًا أو يصنع أي هدف خلال مشاركاته في المسابقة.

وعلى الصعيد القاري شارك بادا في خمس مباريات بدوري أبطال أفريقيا ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة ليصل إجمالي مشاركاته المذكورة في البطولتين إلى 28 مباراة خلال الموسم الماضي.

أما في الموسم الحالي 2026-2027 فقد شارك في أربع مباريات بالدوري الجزائري بإجمالي 359 دقيقة.

وتقدم هذه الأرقام صورة أولية عن حجم مشاركة اللاعب لكنها لا تكفي وحدها للحكم على إمكاناته الفنية خصوصًا أن تقييم لاعب الوسط المحوري يحتاج إلى دراسة أدواره دون كرة وقدرته على استعادة الاستحواذ ودقة تمريراته ومدى نجاحه في التعامل مع ضغط المنافسين وهي تفاصيل لا تظهر بصورة كاملة في إحصاءات الأهداف والتمريرات الحاسمة.

لماذا دخل اللاعب حسابات الأهلي؟

بحسب المعلومات المتداولة بشأن الصفقة جاء ترشيح بادا من لجنة الاسكاوتينج بالنادي الأهلي التي تضع عددًا من الأسماء تحت التقييم تمهيدًا لاختيار العناصر المناسبة لاحتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر أن اللاعب بالفعل تم ترشيحه ولكن لم يتم التحرك أو التواصل مع اللاعب أو ناديه من قريب أو من بعيد مشيرا الى أن الأهلي يتلقي العديد من الترشيحات ويتم دراستها بعناية شديدة قبل التحرك فى التواصل مع اللاعب أو وكيله أو ناديه .

ويحتاج الأهلي قبل حسم موقفه إلى تقييم مدى ملاءمة بادا لطريقة اللعب والاحتياجات الفنية للفريق إلى جانب مقارنة إمكاناته بالأسماء الأخرى المطروحة ومعرفة الشروط التي ستحددها إدارة شبيبة القبائل للموافقة على رحيله.