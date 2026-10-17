قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يطرح رؤية مصر لإصلاح منظومة التمويل التنموي الدولي
سعر الذهب اليوم السبت 17 أكتوبر 2026 في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟
تقرير أمريكي: إيران تزود الحوثيين بمعلومات استخباراتية لشن هجمات على السعودية
حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد
المخرج محمد سلامة يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
أستراليا تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H5N1
تشكيل الأهلي المتوقع أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية
الأهلي يبدأ رحلة الكونفيدرالية من أوغندا.. كيتارا ضربة البداية وطموح اللقب يعود بعد 11 عاما
«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي
أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يبدأ رحلة الكونفيدرالية من أوغندا.. كيتارا ضربة البداية وطموح اللقب يعود بعد 11 عاما

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عندما يحل ضيفا على نظيره كيتارا الأوغندي في الرابعة عصر اليوم على استاد «هويما» ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل مواجهة كيتارا أهمية خاصة للأهلي ليس فقط باعتبارها الخطوة الأولى في مشواره القاري هذا الموسم ولكن أيضا لأنها تمثل بداية رحلة جديدة نحو استعادة لقب الكونفيدرالية الإفريقية الذي توج به الفريق عام 2014 بعدما غاب عن المشاركة في البطولة منذ ظهوره الأخير عام 2015 عندما توقف مشواره عند الدور نصف النهائي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويدخل الأهلي اللقاء بطموحات كبيرة مدعوما بالحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها لاعبوه عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة القمة الأخيرة وهي النتيجة التي منحت الفريق دفعة مهمة قبل خوض التحدي الإفريقي في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة في استثمار هذا الانتصار لمواصلة النتائج الإيجابية وتجنب أي تعثر قد يعقد حسابات التأهل إلى دور المجموعات.

الأهلي يبحث عن بداية قوية في أوغندا

يدرك الجهاز الفني للأهلي أن مباريات الأدوار التمهيدية في البطولات الإفريقية لا تخضع دائما لفوارق التاريخ والإمكانات خاصة عندما تقام المواجهات على ملاعب المنافسين حيث تلعب الأجواء الجماهيرية وطبيعة الملعب والضغط المبكر دورا مؤثرا في تحديد شكل المباراة ونتيجتها.

ومن هذا المنطلق يسعى الأهلي إلى التعامل مع مواجهة كيتارا بأقصى درجات التركيز مع محاولة فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى والسيطرة على منطقة وسط الملعب والبحث عن تسجيل هدف مبكر يربك حسابات أصحاب الأرض ويمنح لاعبيه مزيدا من الثقة خلال اللقاء.

ويأمل الفريق الأحمر في العودة من أوغندا بنتيجة مريحة نسبيا تساعده على خوض مباراة الإياب بأريحية أكبر خاصة أن حسم التأهل يتطلب التعامل مع مواجهتي الذهاب والعودة باعتبارهما مباراة واحدة من 180 دقيقة لا مجال خلالها للاستهانة بالمنافس أو فقدان التركيز في اللحظات الحاسمة.

عموتة يجهز الأهلي بخطة خاصة لمواجهة كيتارا

حرص المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه للمباراة من خلال التدريبات الفنية والمحاضرات التي شهدت شرحا لطريقة لعب كيتارا مع التركيز على أبرز نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأوغندي وكيفية التعامل مع تحركات لاعبيه خلال فترات الاستحواذ والتحول من الدفاع إلى الهجوم.

وشدد المدير الفني على ضرورة احترام المنافس وعدم الانخداع بفارق الخبرات والإمكانات بين الفريقين مؤكدا أهمية ترجمة الأفضلية النظرية إلى أداء فعلي داخل الملعب من خلال الالتزام بالتعليمات وتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل لاعب.

وركزت تعليمات عموتة على الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم وتجنب الاندفاع غير المحسوب إلى الأمام بما قد يترك مساحات في الخط الخلفي يستغلها لاعبو كيتارا خاصة في الهجمات المرتدة والتحولات السريعة.

أسلحة هجومية متنوعة تمنح الأهلي الأفضلية

ويمتلك الأهلي مجموعة من الخيارات الهجومية التي تمنح عموتة مرونة في اختيار التشكيل المناسب للمباراة في ظل وجود أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وحسين الشحات إلى جانب منصف بقرار وسفيان بن جديدة بما يوفر للجهاز الفني أكثر من حل لاختراق دفاعات الفريق المنافس.

ويعول الجهاز الفني على القدرات الفردية للاعبيه إلى جانب التحركات الجماعية والسرعة في تنفيذ الهجمات من أجل فرض الضغط على دفاع كيتارا الذي من المتوقع أن يعتمد على التماسك الدفاعي وتقليل المساحات أمام لاعبي الأهلي.

كما تمثل تحركات الأجنحة والقدرة على الدخول إلى عمق الملعب إحدى الوسائل التي قد يلجأ إليها الفريق الأحمر لفك التكتل المتوقع خاصة إذا نجح أصحاب الأرض في إغلاق المساحات أمام التمريرات البينية والاختراقات من العمق.

كيتارا يراهن على الدفاع والتحولات السريعة

في المقابل يدخل كيتارا الأوغندي المواجهة بطموحات كبيرة رغم الفارق في الخبرات والتاريخ بينه وبين الأهلي حيث يسعى الفريق إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في المنافسة على بطاقة التأهل قبل لقاء العودة في القاهرة.

ويعتمد الجهاز الفني للفريق الأوغندي على التماسك الدفاعي والانضباط في التحولات مع محاولة الحفاظ على عدد مناسب من اللاعبين خلف الكرة أثناء الهجوم لتأمين الخطوط الخلفية في حال فقدان الاستحواذ وتجنب منح لاعبي الأهلي المساحات التي يجيدون استغلالها.

وأكد الجهاز الفني لكيتارا في تصريحاته قبل اللقاء أنه تابع عددا من مباريات الأهلي ودرس طريقة لعبه مشددا على ثقته في قدرة فريقه على تهديد المنافس ومنافسته على التأهل رغم صعوبة المواجهة أمام أحد أبرز الأندية الإفريقية من حيث الخبرة والإمكانات.

الأهلي النادي الأهلي كأس الكونفيدرالية الإفريقية الكونفيدرالية الكونفيدرالية الإفريقية كيتارا الأوغندي ستاد «هويما» ستاد القاهرة لقب الكونفيدرالية أورلاندو بايرتس البطولات الإفريقية عموتة الحسين عموتة المدير الفني للأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

صورة من اللقاء

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط في الدوري بعد الفوز على الجيش الرواندي

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض

ترامب يقيل المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد 5 أيام فقط من تعيينها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16-10-2026.. آخر تحديث

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تثبيت أسعار الوقود يفتح الباب أمام استقرار أسعار السلع الغذائية.. تفاصيل

جانب من الحلقة

خبير يكشف أسباب ارتفاع الدولار وتأثير زيادة تكلفة الشحن والغاز

جانب من الحلقة

عمرو أديب: الرئيس السيسي مش هيترشح بعد 2030.. واشكروا الراجل على رقيه

بالصور

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ابتعدي عن الموبايل.. حيل بسيطة تساعدك على النوم بسرعة والتخلص من الأرق

التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق
التوم سريعا بدون أرق

بتشربي مياه قليلة؟.. 6 علامات تظهر على جسمك أبرزها الدوخة والجفاف

أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء
أهمية شرب كمية كبيرة من الماء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد