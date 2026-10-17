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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الأهلي يدخل مواجهة كيتارا بمعنويات مرتفعة.. وحقيقة الدور الفني لوائل جمعة

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يارا أمين

أكد الإعلامي أمير هشام جاهزية النادي الأهلي، فنيًا ومعنويًا وذهنيًا، لخوض مواجهة كيتارا الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عقب الفوز على الزمالك في مباراة القمة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي يدخل المواجهة المقبلة برغبة قوية في مواصلة الانتصارات والمنافسة على لقب الكونفدرالية، رغم أن البطولة قد لا ترقى، من الناحية الجماهيرية، إلى سقف طموحات جماهير القلعة الحمراء.

وأضاف أن جماهير الأهلي اعتادت المطالبة بحصد كل بطولة يشارك فيها الفريق، وهو ما يدفع اللاعبين والجهاز الفني إلى بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصارات والمنافسة بقوة على اللقب.

وتطرق أمير هشام إلى ما يتردد بشأن وجود دور فني لوائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن الأمر طبيعي ولا يمثل مشكلة، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وأوضح أن وائل جمعة يمتلك رؤية فنية وخبرة طويلة في كرة القدم، بعدما تألق لاعبًا وحقق العديد من النجاحات، إلى جانب عمله محللًا رياضيًا بإحدى القنوات الفضائية الكبرى، ومتابعته للأحداث الكروية العالمية.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع استعانة الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بآراء وائل جمعة الفنية، أو التشاور معه بشأن بعض الأمور المتعلقة بالفريق، مؤكدًا أن تبادل الآراء والخبرات أمر طبيعي، خاصة في ظل قوة المنافسات التي يخوضها الأهلي خلال الموسم الحالي.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن أي تعاون بين الجهاز الفني ومدير الكرة، في إطار تبادل الرؤى والخبرات، يستهدف في النهاية مصلحة الأهلي ومساعدته على تحقيق أهدافه والمنافسة على البطولات.

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