موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره كيتارا الأوغندي، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في إطار سعي المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، تقربه من التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة القارية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهير النادي الأهلي، التي تترقب ظهور الفريق في المنافسات الإفريقية، بعدما أنهى مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي بالمركز الثالث، وهو ما منحه فرصة المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي المواجهة بطموحات كبيرة، حيث يسعى الجهاز الفني واللاعبون إلى تحقيق الفوز وتقديم أداء قوي أمام الفريق الأوغندي، من أجل تسهيل مهمة الفريق في لقاء الإياب، والاقتراب خطوة جديدة من مواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي اليوم

يلتقي الأهلي مع كيتارا الأوغندي، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة الأهلي في استغلال خبراته القارية لتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يتطلع الفريق الأوغندي إلى الاستفادة من إقامة اللقاء على ملعبه وبين جماهيره، من أجل الخروج بنتيجة تساعده قبل مواجهة العودة.

ويأمل المارد الأحمر في حسم المواجهة مبكرًا، وتجنب أي مفاجآت قد تعقد حساباته في طريق التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، باعتبارها الناقل للمواجهة التي تقام في أوغندا، حيث تتيح لجماهير القلعة الحمراء متابعة أحداث اللقاء والتعرف على أبرز تفاصيله.

وتترقب جماهير الأهلي انطلاق المباراة، آملة في تحقيق الفريق بداية قوية في مشواره بالبطولة الإفريقية، والخروج بنتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب، بما يعزز فرصه في حجز مقعد بدور المجموعات ومواصلة المنافسة على اللقب.