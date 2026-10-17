تشكيل الأهلي المتوقع أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية

استقر الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في ظل رغبة الفريق الأحمر في تحقيق بداية قوية بالبطولة القارية والمنافسة على اللقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره كيتارا الأوغندي، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل لقاء الإياب.

منصف بقرار يقود هجوم الأهلي أمام كيتارا

ويتجه الحسين عموتة إلى الاعتماد على المهاجم الجزائري منصف بقرار في قيادة الخط الأمامي للأهلي خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، بعد ظهوره بصورة مميزة في الفترة الأخيرة، وتسجيله هدفًا خلال المباراة الماضية أمام الزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، وتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، لتسهيل مهمة الفريق في حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.

ومن المنتظر أن يعتمد عموتة على مجموعة من العناصر الأساسية، مع تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، من أجل فرض السيطرة على مجريات اللقاء واستغلال الفرص المتاحة أمام مرمى الفريق الأوغندي.

مشوار الأهلي وكيتارا إلى دور الـ32

وكان الأهلي قد تأهل مباشرة إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، دون الحاجة إلى خوض منافسات الدور التمهيدي الأول، فيما حجز فريق كيتارا الأوغندي مقعده في الدور ذاته، بعدما نجح في تجاوز مقديشيو سيتي الصومالي خلال المرحلة التمهيدية الأولى.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام كيتارا الأوغندي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، منصف بقرار