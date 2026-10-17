الرئيس السيسي يشاهد عروضا لدفعات خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد الرئيس السيسي اليوم السبت استعراض دفعات خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية.

وأدى طلاب الكلية العسكرية شعار الكلية أمام الرئيس السيسي.

وافتتح الرئيس السيسي حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية،وبدأ الحفل بالنشيد الوطني.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية.



أكد اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن تخرج أول دفعة من الأكاديمية يمثل شعورًا مختلفًا وحلمًا يتحقق على أرض الواقع.. مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ بهدف إعداد جيل جديد قادر على استكمال مسيرة الأجيال السابقة ومواجهة التحديات المتزايدة.



