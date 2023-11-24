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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتلقى نبأ سارًا قبل لقاء قادش بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

تلقى ريال مدريد نبأ سارا قبل استئناف منافسات الدوري الإسباني بمواجهة قادش، ضمن الجولة 14 من المسابقة يوم الأحد المقبل.

كان جناح الملكي رودريجو قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل، حيث عانى من انتفاخ في الركبة نتيجة لكدمة تعرض لها.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رودريجو خضع لفحوصات طبية صباح اليوم، كشفت أنه لا يعاني من إصابات قوية، بل إنها كدمة فقط.

وأوضحت أن النجم البرازيلي جاهز للتواجد أمام قادش، حيث أجرى تدريبات شخصية في صالة الألعاب الرياضية صباح اليوم، فيما سيشارك غدا في التدريبات الجماعية مع بقية المجموعة.

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن الثنائي جود بيلينجهام وداني سيبايوس، أكمل الحصة التدريبية اليوم مع المجموعة دون أي مشاكل، ليؤكد جاهزيتهما للمشاركة في لقاء الأحد.

أما الحارس كيبا، فأجرى جزءا من التدريبات مع الفريق، موضحة أن هذا لا يكفي لأن يتواجد مع بعثة الريال في مواجهة قادش.
 

ريال مدريد الدوري الإسباني قادش رودريجو موندو ديبورتيفو البرازيل منتخب البرازيل

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