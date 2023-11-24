يونس وعبد اللطيف وصبري أول الحضور في عزاء والد خالد جلال نجم الزمالك

حرص كل من أيمن يونس، وحسين عبد اللطيف، نجمي الزمالك السابقين، والنجم رامي صبري، على تأدية واجب العزاء للكابتن خالد جلال نجم الزمالك السابق في وفاة والده بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
وشيعت جنازة والد الكابتن خالد جلال، نجم الزمالك السابق، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر.
وحرص على الحضور عدد كبير من الاهل والأصدقاء، لتوديعه إلى مثواه الأخير.
وكان قد توفى والد المدير الفني لفريق فاركو، ومدرب نادى الزمالك السابق، خالد جلال، بعد صراع مع المرض.
وكتب خالد جلال، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، “إنا لله و إنا إليه راجعون في وفاه والدي العزيز وأشهد الله انه كان نعم الأب الذي أفني حياته في تربية أبنائه، وتحمل بلاء كبيرا من المرض، ولكن بكل إيمان ورضاء بالقضاء والقدر وتكفير الذنوب والمعاصي بإذن الله في الجنة يا حبيبي”.
وأضاف "اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعله في أعلى عليين مع النبي والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".