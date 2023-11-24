إصابة شاب فلسطيني ثانٍ برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمحيط سجن عوفر

افاد نبأ عاجل بإصابة فتى فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط سجن عوفر، المقرر اخراج الفلسطينيين المعتقلين منه.

أكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة أن ما اتفق عليه بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي تم تنفيذه بنجاح حتى الآن.

وأضاف الصليب الأحمر، أن إسرائيل ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".

وأكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من اليوم الجمعة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة أصبحوا الآن في أيدي جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".