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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميغلاش عليكي .. ياسمين صبري تُهدي طقم من ملابسها لمعجبة | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

دومًا ما تلقى صور وإطلالات الفنانة ياسمين صبري كثيرا من إعجاب الفتيات خاصة وأن لها ذوقا خاصا في ارتداء الملابس وتنسيقها، وهي واحدة من أكثر النجمات اللاتي يتميزن بالأناقة الشديدة ويهتممن كثيراً بالموضة وعالم الأزياء. 

وخلال الأيام الأخيرة نشرت ياسمين صبري صورا لها من عطلتها بالخارج تستمع بوقتها في إحدى الملاهي بإنجلترا، وظهرت في صورة منها ظهرت بإطلالة أنيقة باللون الأبيض والبينك ، تتميز بتنورة قصيرة مع جاكيت أبيض.

ولاقت هذه الصور إعجاب كثير من المتابعات على حسابها على إنستجرام ، وكتبت إحدى المتابعات تعليقاً على أناقة ياسمين :" الأوتفيت ده شكلي هلبسه في الجنة إن شاء الله". 

لتفاجأ المعجبة برد ياسمين صبري ، التي علقت على رد الفتاة وقالت :" والله ميغلاش عليكي". 
 

وحاليا تقضي ياسمين صبري عطلتها في إنجلترا ، وتنشر بشكل يومي صورا من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام، تستعرض فيها إطلالاتها هناك خاصة مع الأجواء الشتوية في لندن حاليًا.

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