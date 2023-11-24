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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مهدد بالسجن| 100 ألف جنيه غرامة لشركة إنتاج.. كروان مشاكل بمرمى النيران

كروان مشاكل
كروان مشاكل

أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارا بتوقيع غرامة 100 ألف جنيه على الشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت، لإشراك شخص يدعى كروان مشاكل بالمسلسل، على أن تتقدم النقابة بشكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.

كروان مشاكل 

أزمة كروان مشاكل بسبب بطن الحوت

وقال الدكتور أشرف زكي، إن النقابة قررت شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات النقابة.

وأكد أشرف زكي، أنه يمنح الأعضاء غير المسددين للاشتراك لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات مهلة أسبوعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وحال عدم السداد سيتم شطبهم والإعلان عن أسمائهم لمنعهم من العمل بعد شطب عضوياتهم من النقابة.

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي قد أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

وجاء فى بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رقم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".

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يسري نصر الله يشيد بكروان مشاكل

أشاد المخرج يسري نصر الله بأداء كروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت الذي يذاع على إحدى المنصات الرقمية، وكروان هو أحد الوجوه المعروفة التي أفرزتها مواقع التواصل الإجتماعي الفترة الأخيرة، والتي تسعى وراء التريندات لتحقيق الشهرة السريعة.ِ

وكتب يسري نصرالله عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك: "لفت نظري أن ناس وكذا حد سألني عن رأيي في كروان مشاكل في مسلسل بطن الحوت، أنا ما كنتش عارف مين كروان مشاكل أصلا، ومش من متابعين ترندات تيك توك وانستجرام".

وتابع نصرالله: سألت وعرفت أنه طالع في مشهدين في الحلقة التانية في مسلسل بطن الحوت، مشهدين عجبوني جدا لأن فيهم حاجة حقيقية، حاجة بحبها لما أشوف شخصية ثانوية ويبقى انطباعي أنها حقيقية ومش مجرد حد بييجي يدلي بأقواله، حد بيحسسني أن وراه حكاية وحياة ماعرفهاش وغالبا مش هعرفها بس نفسي أعرفها، ساعات كمخرج بدور على ده، بدور على وش مش بيمثل بس هو ببساطة حقيقي.

كروان مشاكل 

كروان مشاكل مهدد بالسجن

يذكر أن كروان مشاكل مهدد بالدخول للسجن بسبب تقدم البعض ببلاغات ضد محتوى الفيديوهات التي يقدمها من خلال الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الإجتماعي، والتي تتضمن ترويجا للرذيلة والتحريض على الفسق والفجور، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

مسلسل بطن الحوت

مسلسل، "بطن الحوت"، انطلق على منصة شاهد، وتستلهم أحداثه قصة قابيل وهابيل، عبر قصة تدور حول الصراع بين الخير والشر، عبر دراما اجتماعية معاصرة.

المسلسل قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، وباسم سمره، وأسماء أبو اليزيد، وعصام عمر، وحسام الحسيني، ويوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين.

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مهدد بالسجن| 100 ألف جنيه غرامة لشركة إنتاج.. كروان مشاكل بمرمى النيران

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