حسام موافي لطلاب الثانوية العامة: الابتعاد عن الموبايل يساعد على التركيز.. فيديو

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نصيحة لطلاب الثانوية العامة الذين يعانون من فقدان التركيز ونسيان المعلومات الدراسية بسبب الإفراط في استخدام الهاتف المحمول.

أضاف موافي خلال تقديمه برنامج « ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فقدان التركيز ونسيان المعلومات، استخدام الهاتف المحمول بصورة عشوائية ومتكررة على مدار اليوم.

نصائح لتجنب النسيان

وتابع: من أبرز العوامل التي تساعد على تقوية الذاكرة والقدرة على تذكر المعلومات، منها: «ممارسة الرياضة، النوم بقدر كاف يوميا، الابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول».

وأكمل موافي: المداومة على صلاة الفجر تساعد على تنشيط ذاكرة العقل، بالإضافة إلى تناول أطعمة صحية والابتعاد عن «أكل الشارع».