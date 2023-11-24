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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيف تحمي طفلك من تدخين السجائر.. حسام موافي يقدم نصائح للأسرة

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على رسالة أم حول تدخين ابنها المراهق للورق اللف.

قال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطفل يحتاج جو عائلي نظيف، مطالبا الأم بمتابعة الطفل والتقصي وراءه ومعرفة أصدقاءه في المدرسة والنادي والشارع وبيئته.

 صديق السوء


أكد الدكتور حسام موافي أن أخطر شيء على الفرد هو صديق السوء، معلقا: ليكي حق يا بنتي أن ابنك 15 سنة وبيلف الورق سجاير، لكنه محتاج أصحاب نظيفة، مع ضرورة التشديد عليه بلا عنف بالحفاظ على الصلاة والصيام والاستماع للقرآن.. وغيرهم من الأمور الصالحة.

واستكمل حسام موافي: طفل 15 سنة يعني راجل بيتكون، وشتان بين الذكر والرجل، فالذكر هو عكس الأنثى، لكن الرجولة صفة في الذكر حميدة تكتسب بالأمور الصالحة وليست السيئة.


وتابع أستاذ الحالات الحرجة: دور المنزل مهم جدا في التعامل مع الأطفال، بالإضافة إلى المدرسة أيضا التي لها دور أكبر  في التوعية، موجها الأم بالاتجاه للطب النفسي حال الفشل في بعد الطفل عن التدخين.

الاستماع للقرآن الدكتور حسام موافي الصلاة والصيام المراهق المدرسة صدى البلد

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