بعد اتهامه بمعاداة السامية.. أنباء عن زيارة إيلون ماسك إلى إسرائيل

من المقرر أن يزور إيلون ماسك إسرائيل ويقوم بجولة في بلدات غزة الحدودية الأسبوع المقبل، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت قناة N12 أن قطب تسلا سيلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ. ولم يؤكد ماسك الزيارة بعد، ولم يرد المتحدث باسم مكتب نتنياهو على الفور على استفسارات موقع “ديلي ميل”.

تعرض قطب تسلا لانتقادات واسعة النطاق لرده على تغريدة معادية للسامية زعمت أن اليهود "يدفعون بهذا النوع الدقيق من الكراهية الجدلية ضد البيض والتي يزعمون أنهم يريدون أن يتوقف الناس عن استخدامها ضدهم".

ودون ماسك في تغريدة سابقة “ أنا غير مهتم على الإطلاق بإعطاء أقل اهتمام حول السكان اليهود الغربيين الذين توصلوا إلى إدراك مثير للقلق مفاده أن جحافل الأقليات التي تدعم إغراق بلادهم لا تحبهم كثيرًا”.

وجاء في التغريدة أخرى : "تريد أن تقال الحقيقة في وجهك، ها هي".

ورد ماسك: "لقد قلت الحقيقة الفعلية"، مما أثار ردود فعل عنيفة عبر الإنترنت.

ورد لاحقًا على الادعاءات بأنه معاد للسامية، قائلاً: "لا شيء أبعد عن الحقيقة".

وقال في تغريدة أخرى "في الأسبوع الماضي، كانت هناك المئات من القصص الإعلامية الكاذبة التي تزعم أنني معاد للسامية.

وتابع في تغريداته قائلاً 'لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. وأضاف: "أتمنى فقط الأفضل للإنسانية ومستقبلًا مزدهرًا ومثيرًا للجميع".

وتعهد منذ ذلك الحين بالتبرع بعائدات إعلانات X للمستشفيات في إسرائيل وغزة، وقال سابقًا إنه سيربط ما تبقى من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني المعزولين في غزة بالقمر الصناعي للإنترنت الخاص بشركته.