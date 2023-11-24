الوادي الجديد.. "جمال الدين" و"الزملوط" يتفقدان عددا من المشروعات الزراعية

استكمالًا لتفقد المشروعات الزراعية والتنموية، تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، إحدى المشروعات الرائدة لزراعة التوت ضمن مبادرة توطين صناعة الحرير بالمحافظة، والذي يُقام على مساحة ٣٠٠ فدان على طريق موط/ بلاط الدائري، يرافقهم المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة.

تم البدء بزراعة شتلات التوت الهندي على مساحة ٥٠ فدان كمرحلة أولى، وأوضح الزملوط أنه تم التعاقد مع وفد من الخبراء بمجال إنتاج الحرير الطبيعي بدولة الهند؛ لتوفير الشتلات النادرة والأصناف الجيدة، والتوسع في المبادرة التي أطلقتها المحافظة لتوطين صناعة الحرير الطبيعي.

كما تفقدا إحدى المشروعات لزراعة النخيل، والمُقام على مساحة٥٠٠ فدان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتوسع في زراعة النخيل والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

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