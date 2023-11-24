حماس : الموقف المصري أحبط خطة الاحتلال الصهيوني .. فيديو

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نعبر عن تقديرنا للأشقاء في مصر وقطر على دورهم المحوري الذي ساعد على وقف العدوان والتوصل لتلك التهدئة، مؤكدا أن الموقف المصري أحبط خطة الكيان الصهيونى.

وأضاف هنية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، نحن على اتصال دائم وتشاور ومتابعة دائمة مع المخابرات العامة والقيادة المصرية، وقد اتفقنا على دخول 250 شاحنة وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ من قبل أطراف ذات صلة لا تريد إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

إطلاق النار

وتابع: التقينا باللواء عباس كامل وتم التحدث عن وقف إطلاق النار والمسار السياسي لتمكين الشعب في حصوله على حقوقه المشروعة وفق القوانين والقرارات الدولية، ومصر من حيث التاريخ في قلب فلسطين وفلسطين في قلب مصر.

وأكد: أن نوايا إسرائيل عدوانية معلنة وظهرت في سياسة الأرض المحروقة ومحاولاتهم تهجير الفلسطينيين لمصر، وأن الاحتلال لم يتمكن من أهدافه، والشعب الفلسطيني قادر على مواجهة أي استئناف العدوان قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن العدو يخفي حجم الخسائر الكبيرة الذي حققته المقاومة في عمق جيشها، خاصة أنه يدعي أنهم لا يقهرون.