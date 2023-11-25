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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كتلة الحوار تدشن حملة «شارك» لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أعلنت كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل،  تدشين "حملة شارك" بمحافظة الاقصر ، وذلك لحث  المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل .

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار إن الحملة تهدف إلى التعريف بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي ولا تدعم مرشحًا بعينه.

وطالب عادل كافة المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الفارق في تاريخ مصر.

أشار إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية بالإضافة إلى الأحداث الجارية في قطاع غزة وموقف الدولة المصرية الحاسم والداعم للأشقاء في فلسطين يستوجب اصطفاف كافة القوى السياسية والشعبية خلف القيادة الحالية لدعمها في موقفها ومنع التهجير القصري لأهالي غزة.

كتلة الحوار باسل عادل شارك حملة شارك الأقصر الانتخابات الرئاسية

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