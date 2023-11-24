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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بن شيخة مدربا جديدا لـ سيمبا التنزاني

عبد الحق بن شيخة
عبد الحق بن شيخة

أعلن نادي سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدرب عبد الحق بن شيخة؛ للإشراف على تدريب الفريق، خلفا للبرازيلي روبرتو أوليفيرا.

كان سيمبا، قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المدرب البرازيلي، بعد 18 شهرا قضاها على رأس الجهاز الفني للنادي، عقب الإقصاء المبكر من النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم، على يد الأهلي.

وقال النادي التنزاني، في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "أهلا بك معنا.. رحبوا بمدربنا الجديد عبد الحق بن شيخة".


ومن المرتقب أن يسجل بن شيخة، حضوره بمدرجات الملعب الوطني مكابا، بتنزانيا، غدا السبت، لمعاينة التشكيلة في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أمام نادي أسيك ميموزا الإيفواري.

وتعول إدارة سيمبا، على الخبرة الكبيرة لبن شيخة من أجل قيادة الفريق لتحقيق إنجاز في المسابقة القارية، وتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المحلي.

وقاد بن شيخة، الموسم الماضي، نادي اتحاد العاصمة، لحصد لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، قبل أن يقرر مع بداية الموسم الحالي، الاستقالة من منصبه بسبب مشاكل مع إدارة "سوسطارة".

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