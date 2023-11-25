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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

صدى البلد

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر، ارتفاعا، على مدار تعاملات الأسبوع، وخلال السطور التالية، ننشر حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، بنكي مصر والأهلي.
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم السبت

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم السبت مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 33.47 جنيه للشراء و 33.71 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم  نحو 38.40 جنيه للشراء و 38.75 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 34.71 جنيه للشراء 34.98 جنيه للبيع. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم السبت

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 33.47 جنيه للشراء و 33.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 38.40 جنيه للشراء و 38.72 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 34.71 جنيه للشراء 34.98 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم السبت

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم  نحو 33.64 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم  38.70 جنيه للشراء و 38.87 جنيه للبيع.   

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم  نحو 34.87 جنيه للشراء و 35.03 جنيه للبيع.

اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت سعر الدولار اليوم السبت أسعار العملات الجنيه

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